Son Dakika: FLAŞ
Son dakika gelişmesine göre MSB: Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden, karakol ve üs bölgelerimize taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu; planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.
MSB: Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden, karakol ve üs bölgelerimize taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonu; planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 06:11 Kaynak: DHA
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