Gelen son dakika haberlerine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Adaylar ilk KPSS tercihlerini 23 Temmuz- 4 Ağustos, ikinci tercihlerini ise 30 Aralık - 7 Ocak tarihleri arasında yapabilecek.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Adaylar ilk KPSS tercihlerini 23 Temmuz- 4 Ağustos, ikinci tercihlerini ise 30 Aralık - 7 Ocak tarihleri arasında yapabilecek.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100
uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda
basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir.
1.07.2020 22:46:01. #1.13#