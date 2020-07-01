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Gelen son dakika haberlerine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Adaylar ilk KPSS tercihlerini 23 Temmuz- 4 Ağustos, ikinci tercihlerini ise 30 Aralık - 7 Ocak tarihleri arasında yapabilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Adaylar ilk KPSS tercihlerini 23 Temmuz- 4 Ağustos, ikinci tercihlerini ise 30 Aralık - 7 Ocak tarihleri arasında yapabilecek.


Selçuk, KPSS, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:56 Kaynak: DHA

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Son Dakika

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