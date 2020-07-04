Son dakika! flaş - Son Dakika

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: Sakarya Hendek'te Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirildi.
İçişleri Bakanlığı: SakaryaHendek'te Havai Fişek Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, bu kapsamda İçişleri Bakanlığınca 1 Mülkiye Başmüfettişi, 1 Polis Başmüfettişi, 1 Jandarma Müfettişi görevlendirildi.
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4.07.2020 17:07:23. #1.13#