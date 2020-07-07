Son dakika! flaş - Son Dakika

Son dakika! flaş

Son dakika gelişmesine göre MSB: Terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı.

MSB: Terör örgütü PKK/ YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızca etkisiz hale getirildi.


YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:04 Kaynak: DHA

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