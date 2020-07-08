Son dakika! flaş - Son Dakika

Son dakika haberlerine göre Numan kurtulmuş: (15 temmuzda ayasofya ibadete acılır mı) İnsallah daha önce acılır. Bana sorarsanız bugün acılsın.
Numan kurtulmuş: (15 temmuzda ayasofya ibadete acılır mı) İnsallah daha önce acılır. Bana sorarsanız bugün acılsın. Suan yüksek yargıda olan bir iş İnsallah yargı bu konuda müspet bir karar verir. Ayasofya'nın ibadete açılmasını bekliyoruz.
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8.07.2020 20:15:57. #1.13#