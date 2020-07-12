Son dakika... flaş - Son Dakika

Son dakika haberi... Orman Genel Müdürlüğü: Heybeliada'da saat 17: 33'de başlayan orman yangınına 3 dakika sonra 17: 36'da ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir.
Orman Genel Müdürlüğü: Heybeliada'da saat 17: 33'de başlayan orman yangınına 3 dakika sonra 17: 36'da ilk müdahale yapılmış olup, yangını kontrol altına alma çalışmaları devam etmektedir.
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13.07.2020 01:25:33. #1.13#
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