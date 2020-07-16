Son dakika! FLAŞ - Son Dakika

TBMM'de 10 maddelik mini torba teklifi kabul edildi. TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 11 maddelik teklif ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresinin sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatılabilmesine ilişkin Cumhurbaşkanına yetki veriliyor. İş yerlerinin normale dönüşünü teşvik etmek amacıyla hazırlanan kısa çalışmadan normal çalışmaya geçen iş yerleri için 3 ayı geçmemek üzere, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı veya iş veren hissesi primlerini tamamı destek olarak verilecek.