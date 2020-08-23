Son dakika... FLAŞ - Son Dakika

Son dakika gelişmesine göre Flash!!Cumhurbaşkanı Erdoğan yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması gerekli adımların atılması talimatını verdi.
Flash!!
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması gerekli adımların atılması talimatını verdi.
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23.08.2020 18:00:40. #1.12#
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