Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin uluslararası hukutan doğan meşru haklarına sonuna kadar savunuyoruz. Akdeniz'de en uzun sahil şeridine sahip ülkemizi sahillerimize hapsetmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye'nin şantaj ve haydutluğa boyun eğmeyeceği artık konunun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır. Son günlerde diplomasi masasının öne çıkarılması ülkemizin vakarlı duruşunun sonucudur.