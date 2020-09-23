Son dakika haber | FLAŞ - Son Dakika

Son dakika haber | FLAŞ

Son dakika haberine göre Anayasa Mahkemesi: Sunduğu fırsatların yanında, internet bir taraftan terör, kumar ve çocuk istismarı gibi suçların işlenmesine, diğer yandan da başta özel hayata saygı hakkı olmak üzere birçok temel hak ve özgürlüğün ihlaline zemin hazırlayabilmektedir.

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Anayasa Mahkemesi:  Sunduğu fırsatların yanında, internet bir taraftan terör, kumar ve çocuk istismarı gibi suçların işlenmesine, diğer yandan da başta özel hayata saygı hakkı olmak üzere birçok temel hak ve özgürlüğün ihlaline zemin hazırlayabilmektedir. Bu noktada bireylerin hak ve özgürlükleri karşı karşıya gelebilmektedir. Özellikle ifade özgürlüğü ile kişilerin şeref ve itibarının korunması hakkı arasında bir gerilim ortaya çıkabilmektedir.


Anayasa Mahkemesi, Çocuk, Terör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:56 - Kaynak: DHA

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