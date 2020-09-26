Sağlık Bakanı Koca, 26 Eylül tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 102 bin 9 olurken, bin 511 yeni tanı konuldu. Bugün 71 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi. Son 24 saatte bin 232 kişi ise iyileşti.