Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Haftanin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 7 PKK'lı terörist, SİHA'larımızla etkisiz hale getirildi" denildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 16:23 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika