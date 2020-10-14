Bakan Albayrak, G-20'deki mevkidaşlarıyla görüştü

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G- 20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanları ile görüştü.

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, pandemi sürecinin etkileri ve bu sorunlara küresel çözümler için tekrar bir araya geldi. Küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldığımız toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuk" ifadesine yer verdi.

ANKARA, -