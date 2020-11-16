Son dakika haber... FLAŞ - Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, 16 Kasım tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 151 bin 516, hasta sayısı 3 bin 316 olarak açıklandı. Bugün koronavirüsten 94 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 2 bin 712 hasta ise iyileşti.