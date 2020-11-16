Son dakika haber... FLAŞ - Son Dakika

Son dakika haber... FLAŞ
16.11.2020 19:01
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Koca, 16 Kasım tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı.
Sağlık Bakanı Koca, 16 Kasım tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 151 bin 516, hasta sayısı 3 bin 316 olarak açıklandı. Bugün koronavirüsten 94 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 2 bin 712 hasta ise iyileşti.
Son Dakika Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Meral Akşener, Ümit Özdağ ve İsmail Koncuk hakkında hakkında ilk kez konuştu: İstifalara üzülüyorum Youtuber İbrahim Atabey, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize hakaret etti! Sosyal medya "Tutuklansın" kampanyası başlattı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplandı Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine 32 kuruş indirim Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu: İki belediye başkanı kalbimi kırdı, Cumhurbaşkanı ile paylaşacağım Evleri yakıp ağaçları kesen Ermeniler, bu kez de hayvanları telef etti Heidi Klum, kendisinden 16 yaş küçük sevgilisiyle banyo videosunu paylaştı