Son dakika! flaş - Son Dakika

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01.12.2020 09:49
Son dakika gündem haberi... Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkin pişmanlık beyanları bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 20 örgüt üyesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12...
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkin pişmanlık beyanları bulunan ve örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 20 örgüt üyesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
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