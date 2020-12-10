Son dakika haber... FALÇALI DEHŞETE 53 YILA HAPİS CEZASI (1) - Son Dakika

AVCILAR'da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'a cinsel saldırıda ve öldürme teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Emre Çiçek 'e "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Cinsel saldırı" ve "Cinsel amaçla hürriyeti kısıtlama" suçlarından 53 yıl hapis cezası verildi

Salgının başından bu yana böylesi hiç yaşanmadı! ABD'de bir günde 3 bin 124 kişi hayatını kaybetti