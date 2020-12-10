Son dakika haber... FALÇALI DEHŞETE 53 YILA HAPİS CEZASI (1) - Son Dakika

Son dakika haber... FALÇALI DEHŞETE 53 YILA HAPİS CEZASI (1)
10.12.2020 16:34
Son dakika haberi... İstanbul DHA AVCILAR'da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'a cinsel saldırıda ve öldürme teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Emre Çiçek'e "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Cinsel saldırı" ve "Cinsel amaçla hürriyeti...
İstanbul DHA
AVCILAR'da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Rabia Kaçmaz'a cinsel saldırıda ve öldürme teşebbüsünde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sanık Emre Çiçek'e "Canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Cinsel saldırı" ve "Cinsel amaçla hürriyeti kısıtlama" suçlarından 53 yıl hapis cezası verildi
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