Son Dakika | MSB: "Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında, 9'u büyük, 24'ü orta çaplı 33 operasyon icra edildi, 68 terörist etkisiz hale getirildi."
13.12.2020 10:48
Edinilen son dakika haberine göre MSB: "Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında, 9'u büyük, 24'ü orta çaplı 33 operasyon icra edildi, 68 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB: "Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında, 9'u büyük, 24'ü orta çaplı 33 operasyon icra edildi, 68 terörist etkisiz hale getirildi."
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- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | MSB: 'Son bir ayda yurt içi ve yurt dışında, 9'u büyük, 24'ü orta çaplı 33 operasyon icra edildi, 68 terörist etkisiz hale getirildi.' - Son Dakika
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