İletişim Başkanı Altun: Muhataplarımızdan Can Dündar'ı iade etmelerini bekliyoruz - Son Dakika

İletişim Başkanı Altun: Muhataplarımızdan Can Dündar'ı iade etmelerini bekliyoruz
23.12.2020 17:38
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, firari Can Dündar'ın MİT TIR'ları davasında 'casusluk' ve 'silahlı terör örgütüne yardım' suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin, "Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz" dedi.
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, firari Can Dündar'ın MİT TIR'ları davasında 'casusluk' ve 'silahlı terör örgütüne yardım' suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin, "Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz" dedi.
İletişim Başkanı Altun, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar'ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez. Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz" dedi.
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