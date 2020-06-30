Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: Etkisiz hale getirilen terörist, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle, Gri Liste'de yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu Partizan kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı: Etkisiz hale getirilen terörist, terörden arananlarda 500 bin TL'ye kadar ödülle, Gri Liste'de yer alan sözde Mirgezer grubu sorumlusu Partizan kod adlı Adil Akyürek olduğu tespit edildi.
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30.06.2020 17:00:44. #1.13#
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