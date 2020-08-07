Son dakika habere göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hükümetimiz Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile dimdik ayaktadır. Her türlü kriz senaryosunu şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da boşa çıkaracağız ve hedeflerimize yürüyeceğiz.
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7.08.2020 17:56:29. #1.12#
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