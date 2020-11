Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan - Ermenistan yorumu: "Bu Azerbaycan için zaferdir 30 yıldır işgal edilen bölgeler geri alınıyor" - Son Dakika

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Azerbaycan - Ermenistan yorumu: "Bu Azerbaycan için zaferdir 30 yıldır işgal edilen bölgeler geri alınıyor"

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'ın zulmü ve işgali altındaki toprakların kurtarılmasına yönelik, "Biz her zaman Azerbaycan'ın yanında olduk. Bundan sonraki süreçte de kardeş Azerbaycan'ın yanında olacağız. Bu Azerbaycan için zaferdir. 30 yıldır işgal edilen bölgeler geri alınıyor" dedi.

Ermenistan zulmü ve 30 yıllık işgal altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarıldığını Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tüm dünyaya duyurmuştu. Konuyla ilgili olarak kameralar karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zaferi ilan etmişti. İmzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiği duyruldu. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ateşkes için ortak bir bildiri imzalandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise gelişmelere ilişkin önemli ifadeler kullandı. Çavuşoğlu her seferin ateşkesi bozan Ermenistan olduğunu hatırlatarak, "Her seferinde savaş isteyen Ermenistan'dı . Ermenistan bunun bedelini ağır ödedi. Güçlü Azerbaycan ordusu işgal edilmiş toprakları Ermenistan'ın elinden bir bir aldı. En sonunda Paşinyan ve Ermenistan pes etmek zorunda kaldı. Son günlerde bu girişimler olduğu zaman iletişim halindeydik. Gerek Azerbaycan ve Rusya ile temas içindeydik. Dün gece ateşkes imzalandı 3 ülke arasında, şimdi bunun nasıl gözetleneceği ve denetleneceği konusu var. Biz her zaman Azerbaycan'ın yanında olduk. Bundan sonraki süreçte de kardeş Azerbaycan'ın yanında olacağız. Bu Azerbaycan için zaferdir. 30 yıldır işgal edilen bölgeler geri alınıyor. 7 rayon bölge ve Karabağ işgal atlındaydı buraların tamamı kardeş Azerbaycan'a teslim edilecek. Azerbaycan ordusu zaten 4 tanesi almıştı. Kelbecer ve Laçin'in Azerbaycan'a iadesi de anlaşmanın içinde var. 15 Kasım'a kadar Kelbecer ve 1 Aralık'a kadar Laçin'in verilmesi netleşmiş oldu" diye konuştu.

Bunun bedelini ödetirler

Çavuşoğlu, savaşı başlatanın Ermenistan olduğunu ve işgal altıdan olmayan topraklara saldırdığını hatırlatarak, "Ermenistan her defasında çatışma hattındaki sivillere ve Azerbaycan güvenlik güçlerine saldırdı. Hem işgalcisin hem de saldırgansın bunun bedelini ödetirler. Güçlü Azerbaycan ordusu ve Azerbaycan halkı gücünü göstermiştir. Bundan sonra desteğimiz tamdır. Bu bir ders olsun inşallah diğer çalışmaları ve gelişmeleri takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.