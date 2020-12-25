Bilal Ekşi'den Türkiye'ye gelecek yolcularla ilgili açıklama - Son Dakika

TÜRK Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi , koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı 'nın talebi doğrultusunda 28 Aralık 'tan itibaren Türkiye 'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR testi sonuç belgesi isteneceğini duyurdu.

Bilal Ekşi, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından bir paylaşım yaptı. "Artık PCR (-) testi zorunluluğu var" diyen Ekşi, "Kovid ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımızın isteği doğrultusunda 28 Aralık tarihinden itibaren Türkiye'ye havayolu ile gelecek tüm yolcularımızdan uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış PCR(-) sonuç belgesi istenecektir" paylaşımında bulundu.

- İstanbul