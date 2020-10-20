Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti

20.10.2020 11:30
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti, System.String[]

Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybettiKÜTAHYA'da tabela atölyesinde işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Orhan Durmuş (54), dikkatsizlik sonucu fleks makinesinin boynunu kesti.

Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti

KÜTAHYA'da tabela atölyesinde işçi olarak çalışan evli ve 2 çocuk babası Orhan Durmuş (54), dikkatsizlik sonucu fleks makinesinin boynunu kesti. Durmuş, olay yerinde hayatını kaybetti.Fuatpaşa Mahallesi Tabakhane Sokak üzerindeki tabela atölyesinde işçi olan Orhan Durmuş, dün akşam kullandığı fleks makinesini dikkatsizlik sonucu boynunu kesti. Kanlar içinde yer alan Durmuş'u komşu esnaflar fark ederek polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Durmuş'un cenazesi, otopsi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Orhan Durmuş'un atölyesine komşu olan esnaf Mesut Yılmaz, "Akşam olduğu için iş yerimi kapattığım sırada komşuma 'iyi akşamlar' dedim, cevap gelmedi. Tekrar 'iyi akşamlar' dedim. Yine cevap alamayınca, kapıdan yaklaşıp, baktım. Yerde kanlar içinde yatıyor. Sonra karşı komşuya ambulans yakın olduğu için çağırmasını söyledik. Ekipler geldi" dedi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti

Orhan Durmuş, Kütahya, Çocuk, İşçi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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