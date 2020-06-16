Son dakika! Florin Andone'den sakatlık sonrası duygusal açıklama!

Sağ diz bağında ileri derece esneme tespit edilen ve bu sezon ikinci kez ağır bir sakatlık geçiren Rumen futbolcunun açıklamaları şu şekilde:



"Nereden başlayacağımı bilmiyorum ama duygularımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu günlerde bana mesaj yazan, iyi dileklerini ileten, beni cesaretlendiren herkese en kalbi duygularla teşekkür ediyorum. İki ağır sakatlık yaşadığım bu sezon benim için bitti. Bu harika kulübe gelirken hayalini kurduğum golleri atamadığım için üzgünüm. Sakatlıklarım sebebiyle gerçek futbolumu izlettiremediğim için bir çok insanı hayal kırıklığına uğrattığımı hissediyorum. Galatasaray'da geçirdiğim bu dönemi pozitif şeylerle dolduramadığım için üzgünüm. Böyle büyük bir kulübün formasını giydiğim ve bu kulübü temsil ettiğim için kendimi ayrıcalıklı görüyorum. Özellikle taraftarın bana gösterdiği yakınlık için herkese teşekkür ederim. Dünyanın tartışmasız en iyi taraftarı olduklarını bir kez daha gösterdiler. Teşekkürler."



Galatasaray, sezon başında Andone'yi Brighton'dan sezon sonuna kadar kiralamıştı. Rumen futbolcunun kulübüne dönmesi bekleniyor...



