Floyd'un ölümüne ilişkin 4 eski polis memuruna suçlama - Son Dakika

ABD Adalet Bakanlığı, ABD federal büyük jürisinin siyahi George Floyd'un ölümüne karışan 4 eski Minneapolis polis memurlarına, aralarında Floyd'un anayasal haklarını ihlal etmek de dahil olmak üzere medeni hak ihlalleri ile suçladığını duyurdu.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020 tarihinde siyahi George Floyd'u gözaltına aldığı sırada diziyle boynuna baskı uygulayarak ölümüne yol açmaktan suçlu bulunan eski polis memuru Derek Chauvin'in de aralarında bulunduğu 4 eski Minneapolis polis memuru ABD federal büyük jürisi tarafından suçlandı. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD federal büyük jürisi tarafından Floyd'un ölümüne karışan 4 eski polis memurunun aralarında Floyd'un anayasal haklarını ihlal etmek de dahil olmak üzere, medeni hak ihlalleriyle suçlandığı belirtildi. Bakanlık, "Minnesota'daki bir federal büyük jüri, bugün açıklanan iki iddianameye geri döndü. İlk iddianame, Minneapolis Polis Departmanı'nın eski polis memurları 45 yaşındaki Derek Chauvin, 35 yaşındaki Tou Thao, 27 yaşındaki J. Alexander Kueng ve 38 yaşındaki Thomas Lane'i George Floyd'un ölümündeki rollerinden ötürü federal medeni haklar suçları ile suçlamaktadır" dedi.

Chauvin'in, Floyd'un bir polis tarafından nedensiz gözaltına alınmaya ve nedensiz güç kullanılmasına karşı özgürlük hakkını ihlal etmekle suçlandığı İddianamede, Thao ve Kueng Chauvin'in Floyd'un boynuna dizi ile bastırmasına engel olmadıkları için Floyd'un nedensiz gözaltına alınmaya karşı özgürlük hakkını ihlal etmekle suçlanırken, 4 eski polis memuru da Floyd'a tıbbi bakıma sağlamamakla suçlandı. İddianamede, "Sanıklar Floyd'u yerde yatarken tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu gördüler ve Floyd'a yardım etmekte isteyerek başarısız oldular, böylece Floyd'a yönelik önemli bir zarar riskine kasıtlı olarak kayıtsız davranarak hareket ettiler" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Floyd'u tutukladığı sırada öldüren polis memuru Chauvin, maksimum güvenlikli Minnesota-Oak Park Heights Cezaevi'ne nakledilmişti. Minnesota Cezaevi Düzenleme Bölümü Sorumlusu Komiser Paul Schnell, Chauvin'in 3'üncü derece cinayet suçlamasıyla ilk olarak Ramsey İlçe Hapishanesi'nde gözaltına alındığını açıklamış, daha sonra Chauvin'in Minnesota eyaletinde bulunan maksimum güvenlikli Minnesota-Oak Park Heights Cezaevi'ne nakledildiğini aktarmıştı. Schnell, bu tür uygulamaların normal olduğunu ifade etmişti. Ayrıca Floyd davasında jüri Chauvin'i, Floyd'un ölümünde 2 derece kasıtsız cinayet, 3. derece cinayet ve 2. derece adam öldürmekle suçlu bulmuştu.

-İHA-