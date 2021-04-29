İZMİR'in Foça Tatil Köyü'nün ihalesini BKG Ortak Girişimi kazandı.

Türkiye'nin ilk tatil köylerinden olan İzmir'in Foça ilçesindeki tatil köyünde, 1967 ile 2005 yılları arasında hizmet verildi. Türkiye'nin yanı sıra dünyadan da birçok ünlü ismin ağırlandığı tatil köyünün kapatılmasının ardından özelleştirilmesi için daha önce 3 kez ihaleye çıkıldı. İhaleler, 2006 ve 2018 yıllarında kazanan şirketlere Özelleştirme İdaresi'nce tahsis yapılmadığı gerekçesiyle iptal edildi. 2010 yılında açılan ihaleye ise teklif veren olmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 10 Şubat 2021'de, resmi web sitesinde Foça Tatil Köyü'nün 49 yıllığına işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirileceğini ve konuya ilişkin ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu. İlan edilen ihale sürecinde teklif verme aşaması, 20 Nisan günü tamamlandı. 10 firma ile ihale bugün yapıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın sitesinden yapılan açıklamaya göre ihaleyi, BKG Ortak Girişimi kazandı.İhalenin tamamlanmasının ardından Foçalılar, tatil köyünün tekrar faaliyete geçecek olmasından memnuniyet duyduklarını, ancak turizm alanında faaliyet göstermesini istediklerini belirtti.