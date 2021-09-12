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Son Dakika: Formula 1'de kaza! Max Verstappen ve Lewis Hamilton kaza yaparak yarış dışı kaldı - Son Dakika

Son Dakika: Formula 1'de kaza! Max Verstappen ve Lewis Hamilton kaza yaparak yarış dışı kaldı

12.09.2021 17:27

Son dakika gelen haberlere göre, Formula 1 Monza Grand-Prix'sinde uzun süre hafızalardan silinmeyecek kaza meydana geldi. Şampiyonluk için yarışan Lewis Hamilton ve Max Verstappen kaza yaparak yarış dışı kaldı.

Formula 1 İtalya GP'de tarihi bir kaza yaşandı. Max Verstappen, Lewis Hamilton'ın üstüne çıktı ve şampiyonluk mücadelesi veren iki pilot da yarış dışı kaldı.

ŞAMPİYONLUĞUN İKİ ADAYI DA FRENE BASMADI

Sporx'te yer alan habere göre; 53 turluk yarışın 26. turunda Max Verstappen ve Lewis Hamilton sıradışı bir kaza yaptı. 25. turda Max Verstappen, yavaş bir pit yaparak 11.1 saniyede servis aldı. Hamilton da 26. turda 4.4 saniye süren bir pitle birlikte yarışa dönmeye hazırlandı. Lewis Hamilton, pit çıkışı sonrası Lewis Hamilton ile yan yana geldi. İlk virajda Lewis Hamilton içte, Max Verstappen ise dışta kaldı. Kritik anlarda iki şampiyonluk adayı da frene basmadı. Şikan dönüşünde Max Verstappen virajı alamazken, Lewis Hamilton ise frene rağmen kendini kazadan sakınamadı.

Formula 1'de tarihi kaza! Max Verstappen, Lewis Hamilton'ın üstüne çıkınca iki pilot da yarış dışı kaldı
Son Dakika: Formula 1'de kaza! Max Verstappen ve Lewis Hamilton kaza yaparak yarış dışı kaldı

Max Verstappen, Lewis Hamilton, Formula 1, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Formula 1'de kaza! Max Verstappen ve Lewis Hamilton kaza yaparak yarış dışı kaldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son Dakika: Formula 1'de kaza! Max Verstappen ve Lewis Hamilton kaza yaparak yarış dışı kaldı - Son Dakika
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