Antalya'da kullanılmayan 3 metre derinliğindeki foseptik çukuruna düşen yavru kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Muratpaşa ilçesi Kışla mahallesinde saat 15.00 sıralarında üzeri açık bulunan foseptik çukuru içinde kedinin miyavladığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarın ardından adrese gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kullanılmayan foseptik çukurunda yavru kedi olduğunu belirledi. Alınan güvenlik tedbirlerinin ardından çukura aparat sallayan itfaiye eri, kediyi aparat yardımı ile kurtardı. Çukurdan çıkartılan yavru kedi, kaçarak gözden kayboldu. (DHA)
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞEN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika