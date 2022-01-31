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Son dakika: FÖTÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon - Son Dakika

Son dakika: FÖTÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

31.01.2022 15:19
Son dakika: FÖTÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Son dakika 3. sayfa haberi... Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeriye ve emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Denizli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeriye ve emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü" ile ilgili olarak örgütün askeriye ve emniyet mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, 1 ihraç emniyet personeli, 3 askeri okul öğrencisi ve 1 görevden uzaklaştırılan askeri personel olmak üzere toplam 5 şüpheli yakalandı. Yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 1'i tutuklandı. - DENİZLİ

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Fetullahçı Terör Örgütü, Denizli, Mahrem, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: FÖTÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: FÖTÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon - Son Dakika
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