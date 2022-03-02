Fransa Cumhurbaşkanı Macron: "Rusya ile savaşta değiliz" - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile savaşta olmadıklarını belirterek "Putin savaş kararını yalnız ve kasıtlı olarak seçti. Avrupa Birliği'nin bağımsızlığı kuvvetlendirilmeli" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını ele aldı. Rusya-Ukrayna savaşının "bir çağın değişim sinyalleri olduğunu" ifade eden Macron, özellikle Rusya'ya enerji bağımlılığına karşı Avrupa Birliği'nin (AB) enerji bağımsızlığını sağlaması gerektiğini vurguladı. Macron, Rusya ile savaşta olmadıklarını ve tek amacın saldırıların durdurulması olduğunu dile getirerek, "Bu savaşı hiçbirimiz istemedi. Putin ile çok görüşmeler yapıldı. Savaşa alternatif aradık. (Rusya Devlet Başkanı) Putin savaş kararını yalnız ve kasıtlı olarak seçti" dedi.

Fransa'nın diğer ülkelerle birlikte hareket ettiğine dikkat çeken Macron, "Rusya'yı dünya halkları arasından dışladıklarını" ve tüm alanlarda Ruslara yaptırım yapıldığını ifade etti. Rus şahsiyetlerin alacaklarını dondurduklarını ve SWIFT sisteminden Rus bankalarının çıkarıldıklarını belirten Macron, tek amaçlarının "Rusya'nın saldırılarını durdurması" olduğunu açıkladı. Ukrayna'ya tam desteğini belirten Macron, bu savaşın "NATO ve Batı'nın Rusya'ya karşı savaşı" olmadığını ifade etti. Macron, Rusya'nın mağdur değil saldıran taraf olduğunu ve bu saldırının "tarihi intikam" duygusunun meyvesi olduğunu aktardı. Yüzlerce Fransız askerinin Romanya'ya konumlandırıldığını ifade eden Macron, "Saldırılar bitene kadar daha da devam edecek" dedi.

"RUSYA İLE SAVAŞTA DEĞİLİZ"

Rusya'nın tarihte Avrupa'ya verdiği desteği unutmadıklarını ifade eden Macron, "Rusya ile savaşta değiliz" ifadelerini kullanarak, Ukrayna ile görüştüğü kadar Rusya ile de iletişime devam ettiklerinin altını çizdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları karşısında Avrupa'nın son haftalarda birleştiğini belirten Maron, tarihte daha önce yaşanan bir trajediye dönüldüğünü ifade ederek, "Buna tarihi kararlar ile yanıt vermeliyiz" dedi.

"FİYATLAR ARTACAK"

Avrupa'nın dengelerinin alt üst olduğunu dile getiren Macron, "Avrupa'mız sarsılacak, mülteciler olacak, Fransa olarak üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı. Rusya'dan ve Ukrayna'dan hammadde temini, ithalat ve ihracatın savaştan etkilenmesi sonucu pahalılıkla karşı karşıya kalacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Macron, "Fiyatlar artacak, ama biz elimizden geldiğince yeni iş partnerleri bulmaya çalışarak bu duruma müdahale etmeye çalışacağız" dedi. Macron, Başbakana ekonomik ve sosyal plan hazırlanması talimatı verdiğini söyledi.

"BİR ÇAĞIN DEĞİŞİM SİNYALLERİ"

Bu savaşı "Bir çağın değişim sinyalleri" olarak nitelendiren Macron, "Savunma sanayimiz, bağımsızlığımızı ve egemenliğimizi kuvvetlendireceğiz" ifadelerini kullandı. Macron "Yeni ekonomik politika getirilecek, bağımlılığımız azaltılacak. Özellikle Rus gazına bağımlılığımız" dedi.

Avrupa Birliği'nin enerji konusunda bağımsız olması gerektiğini vurgulayan Macron, "10-11 Mart tarihinde Avrupalı liderleri Versailles'da Avrupa Savunması konusunda görüşmeler yapmak üzere toplayacağım" dedi.

(Özlem Kaplan/İHA)