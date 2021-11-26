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Son Dakika | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere'yi göç krizini ciddiyetle ele almamakla suçladı Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere'yi göç krizini ciddiyetle ele almamakla suçladı Açıklaması

26.11.2021 15:20
Son Dakika | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere'yi göç krizini ciddiyetle ele almamakla suçladı Açıklaması

Son dakika haberler... Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Manş Denizi'nde yaşanan göç faciasının ardından kendisine yazdığı mektubu Twitter'dan paylaşmasına tepki göstererek İngiltere'yi, düzensiz göç konusunu ciddiyetle ele almamakla suçladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un Manş Denizi'nde yaşanan göç faciasının ardından kendisine yazdığı mektubu Twitter'dan paylaşmasına tepki göstererek İngiltere'yi, düzensiz göç konusunu ciddiyetle ele almamakla suçladı.

İtalya ile Fransa arasında imzalanan güçlendirilmiş ikili iş birliği anlaşması için Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Macron, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile düzenlediği ortak basın toplantısı sırasında İngiltere ile aralarında krize yol açan düzensiz göç konusuna da değindi.

Macron, Manş Denizi'nde 27 kişinin hayatını kaybettiği olayın hafife alınmayacak derecede ciddi olduğunu belirterek İngiltere Başbakanı Johnson'un kendisine yazdığı mektubu, Twitter hesabı üzerinden paylaşmasını eleştirdi.

Johnson ile ciddi şekilde konuştuğunu vurgulayan Macron, "Ciddi olmayan yöntemlere şaşırıyorum çünkü bu tür konularda, idareciler arasında Twitter üzerinden ya da kamuoyuna açık mektuplaşma yoluyla bir iletişim olmaz." dedi.

Göç konusunda Fransa'nın uzun süredir üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini savunan Macron, "Bakanlar, bu ciddi sorunu çözmek için ciddi şekilde çalışacaklar. Bu pazar günü İçişleri Bakanı (Gerald) Darmanin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB'den mevkidaşlarıyla bir toplantı yapacak. Sonrasında eğer İngilizler, ciddi olmaya karar verirlerse nasıl etkili harekete geçilebileceğini göreceğiz." diye konuştu.

Manş Denizi'ndeki facia, Fransa-İngiltere ilişkilerini gerdi

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin 24 Kasım'da batması sonucu, aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun bulunduğu en az 27 düzensiz göçmen hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmış, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliğini (AB) "göç sorununa" ilişkin acil toplantıya çağırmıştı.

AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in imkanlarının derhal güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Fransa, Manş Denizi'nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek." ifadesini kullanmıştı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise Manş Denizi'nde 27 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından göç kriziyle başa çıkmak için Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a beş maddelik planın yer aldığı bir mektup göndermiş ve bu mektubu, Twitter hesabından paylaşmıştı.

Fransa, mektubun Twitter'dan paylaşılmasına tepki olarak 28 Kasım'da düzenleyeceği toplantıya İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'e yaptığı daveti iptal etmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere'yi göç krizini ciddiyetle ele almamakla suçladı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere'yi göç krizini ciddiyetle ele almamakla suçladı Açıklaması - Son Dakika
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