Son dakika... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Irak ile ekonomik işbirliğini genişletmeyi arzuladıklarını belirtti - Son Dakika

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Irak ile ekonomik işbirliğini genişletmeyi arzuladığını söyledi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Kazımi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Irak ile Fransa arasındaki ikili siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin çerçeveleri ve bunları iki halkın çıkarları doğrultusunda iyileştirmenin ve ilerletmenin yolları tartışıldı.

Telefon görüşmesinde ayrıca uluslararası ve bölgesel durumlar ile uzlaşı ve istikrarın güçlendirilmesi konuları da ele alındı.

Görüşmede, ülkesinin Irak'ı desteklediğini kaydeden Macron, Irak ile özellikle ekonomik işbirliğini genişletmeyi ve Fransız şirketlerinin çeşitli sektörlerde yatırım yapmayı arzuladığını söyledi.

Kazımi de ülkesinin tüm uluslararası ortaklarla dengeli işbirliği ve karşılıklı ilişkiler kurmaya devam ettiğini dile getirdi.