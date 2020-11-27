Son dakika... Fransa'da Afrika kökenli gence yönelik "ırkçı" şiddet nedeniyle 4 polis ifadeye çağrıldı - Son Dakika

Son dakika... Fransa'da Afrika kökenli gence yönelik "ırkçı" şiddet nedeniyle 4 polis ifadeye çağrıldı

27.11.2020 15:57
Son dakika... Fransa'da Afrika kökenli gence yönelik

Son dakika haberler... Fransa'nın başkenti Paris'te, 3 polisin Afrika kökenli gence uyguladığı "ırkçı" darp ve şiddet görüntülerine ilişkin 4 polisin gözaltı birimine ifadeye çağrıldığı bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, 3 polisin Afrika kökenli gence uyguladığı "ırkçı" darp ve şiddet görüntülerine ilişkin 4 polisin gözaltı birimine ifadeye çağrıldığı bildirildi.

Francetvinfo'nun haberine göre, "Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN), "Michel" isimli Afrika kökenli gencin Paris'in 17. bölgesinde maske takmadığı gerekçesiyle iş yerinin girişinde polislerce darbedilmesine ilişkin 4 polisi ifadeye çağırdı.

Michel'in avukatı Hafida El Ali, Franceinfo televizyonunda yaptığı açıklamada, olayda rolü bulunan polislerin şu ana kadar gözaltına alınmamasına tepki gösterdi.

Paris Savcılığı da olayın basına yansımasının ardından polislere "gerçekleri saptırdıkları yanlış beyanat verdikleri" gerekçesiyle açılan soruşturma sonrasında olayın faili olduğu belirtilen 4 polisi görevden uzaklaştırdı.

Macron'dan "şoke edici görüntüler" yorumu

Fransa basınında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un videoyu izlediği ve görüntüleri "şoke edici' olarak nitelediği kaydedildi.

Hükümetin yürürlüğe koymaya hazırlandığı, bir polis memurunun veya bir jandarmanın "yüzünün görüntüsünü veya diğer kimlik unsurlarını" paylaşanların 1 yıl hapis ve 45 bin avro para cezasına çarptırılmasını öngören genel güvenlik yasa tasarısının tartışıldığı Fransa'da, son zamanlarda polis şiddetine yönelik görüntülerin artması tasarıya yönelik kaygıları artırıyor.

Tepkilerin artması üzerine Fransa Başbakanı Jean-Castex, tasarının güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan tartışmalı 24. maddesinin yeniden yazılması için bağımsız komisyon oluşturulacağını açıklamıştı.

Cumartesi günü Paris'in 17. bölgesinde Michel isimli genç müzik yapımcısı, stüdyosu "Black Gold"a girdiği sırada arkasından içeri giren ikisi üniformalı 3 polis memuru tarafından şiddete maruz kalmış, 20 dakika boyunca polislerce darbedilmiş, ardından karakola götürülerek 48 saat nezarette tutulmuştu.

Olayın güvenlik kamerası görüntülerinin basına yansımasının ardından Paris Savcılığı söz konusu polisler hakkında soruşturma başlatmıştı.

Olayın ülke gündemine taşınmasıyla İçişleri Bakanı Gerald Darmanin de polislerin görevden uzaklaştırılmasını talep ettiğini belirtmişti.

Fransız polisi, sığınmacılara ve gazetecilere de şiddet uyguladı

Paris'te önceki gece polis, Republique Meydanı'nda çadır kuran çoğunluğu Afgan 500'e yakın sığınmacıyı alandan yaka paça dışarı atmış, biber gazıyla müdahalede bulunmuş, o sırada görüntü alan basın mensuplarını da darbetmişti.

Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine polisler hakkında soruşturma açılmıştı.

Ülkedeki birçok gazeteci, aktivist ve siyasetçi sığınmacılara desteklerini ifade ederek, polis şiddetini kınamıştı.

Afrika, Fransa, Şiddet, Paris, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Fransa'da Afrika kökenli gence yönelik 'ırkçı' şiddet nedeniyle 4 polis ifadeye çağrıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İçişleri Bakanlığı tutuklu Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'u görevden uzaklaştırdı Türkiye'nin ilk deniz füzesi ATMACA'da seri üretim süreci başladı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, koronavirüse yakalandı Şaşkına çeviren olay! Cenazesi kefenlendiği sırada hayata döndü Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar Lüks cipteki hesaplaşmada ölen 3 kişinin de tabancada parmak izi bulundu Antalya'da bir genç kaçan hırsızı uçan tekme atarak durdurdu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız
Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor Bülent Ersoy, hayvanseverleri yine kızdırdı! Yakasında tilki kafası bulunan kürke tepki yağıyor         
15:42
Galatasaray, Rizespor deplasmanına 8 eksikle gidiyor Galatasaray, Rizespor deplasmanına 8 eksikle gidiyor         
15:12
Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu Son Dakika: Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu         
14:56
Tarlada ölü bulunan yaşlı kadının kafasındaki yara, akıllara cinayet şüphesini getirdi Tarlada ölü bulunan yaşlı kadının kafasındaki yara, akıllara cinayet şüphesini getirdi         
14:44
Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro önerecek Club Brugge, Samatta için Fenerbahçe'ye 10 milyon euro önerecek         
14:40
Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış Eşinin intihar ettiğini söyleyen kocanın yalanı ortaya çıktı: Karısını darbedip balkona fırlatmış         
14:11
Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Yatırımlarda durma söz konusu değil         
14:02
Tayland'da 12 metre uzunluğunda 5 bin yıllık balina iskeleti bulundu Tayland'da 12 metre uzunluğunda 5 bin yıllık balina iskeleti bulundu         
13:48
Alışverişten dönen kadın hiç tanımadığı biri tarafından darbedildi Alışverişten dönen kadın hiç tanımadığı biri tarafından darbedildi         
13:21
Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı Malatya'yı sallayan depreme damga vuran görüntü! Çay içerek kaçtı         
13:00
Aylardır koronadan korunmayı başaran doktor, eşinin iş yerine gelen maskesiz bir kişi nedeniyle virüse yakalandı Aylardır koronadan korunmayı başaran doktor, eşinin iş yerine gelen maskesiz bir kişi nedeniyle virüse yakalandı         
12:14
Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti Fenomen Hanife Gürdal ve eşinin romantik anları! Canlı yayında evlilik teklifi etti         
11:41
Polise, Polise, "Başıma silah dayayıp, 600 bin liramı gasbettiler" diyen kadın parayı kumarda kaybetmiş         
11:19
Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar Maradona'nın cenazesinde skandal görüntü! Sayısız ölüm tehdidi aldılar         
11:19
Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı         
10:48
Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam         
10:24
Sivaslı esnaf, kafeler kapatılınca giderlerini karşılamak için dükkanının önünde kestane satmaya başladı Sivaslı esnaf, kafeler kapatılınca giderlerini karşılamak için dükkanının önünde kestane satmaya başladı         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 16:06:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Fransa'da Afrika kökenli gence yönelik "ırkçı" şiddet nedeniyle 4 polis ifadeye çağrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei