Son Dakika | Fransa'da Başbakan Castex'e "salgın sürecini yönetemediği" gerekçesiyle suç duyurusu - Son Dakika

Son Dakika | Fransa'da Başbakan Castex'e "salgın sürecini yönetemediği" gerekçesiyle suç duyurusu

Son dakika haberi: Fransa'da yaklaşık 2 ay önce göreve gelen Başbakan Jean Castex hakkında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini kötü yönettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Son Dakika | Fransa'da Başbakan Castex'e

Fransa'da yaklaşık 2 ay önce göreve gelen Başbakan Jean Castex hakkında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecini kötü yönettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Fransız basınındaki haberlere göre, Fransa Koronavirüs Mağdurları Derneği, 3 Temmuz'da göreve gelen Castex'i Kovid-19'un neden olduğu sağlık krizini yönetememekle suçlayarak Fransa Adalet Divanına (CJR) şikayet etti.

Dernek adına suç duyurusunda bulunan avukat Fabrice Di Vizio, şikayetin gerekçesini Başbakan Castex'in Ceza Kanunu'nun 223-7 bendine göre "salgının insanların hayatını tehlikeye atan etkilerini önlemeye yönelik tedbirlerden gönüllü olarak kaçınması" şeklinde açıkladı.

"Başbakan heyecanlı konuşuyor ama salgını önlemede yetersiz kalıyor, aptalca tedbirler alıyor." ifadesini kullanan Di Vizio, sürecin yanlış yönetilmesi nedeniyle çok sayıda mağduriyetin yaşandığını belirtti.

Avukat Di Vizio, bir önceki Başbakan Edouard Philippe ile istifa eden eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında da aynı nedenle suç duyurusunda bulunmuş ve mahkeme hükümete soruşturma açmıştı.

Salgının başından bu yana hükümete yönelik 90 suçlamanın yalnıza 9'u kabul edildi

Kovid-19 salgını başladığından beri hükümete yöneltilen 90 suçlamadan yalnızca 9'unu görüşmeyi kabul eden mahkemenin bu suçlamayı kabul edip etmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Fransa'da hükümet üyelerini yalnızca Fransa Adalet Divanı yargılayabiliyor.

Koronavirüs, Başbakan, Fransa, Jean, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 14:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Fransa'da Başbakan Castex'e 'salgın sürecini yönetemediği' gerekçesiyle suç duyurusu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 17 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 1648 yeni vaka tespit edildi Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'den koronavirüs açıklaması: Kentte durum kontrol altında Galatasaray, bir gol daha attı! İkinci kez sahneye çıkan yıldız isim, farkı 2'ye çıkardı AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı
11 yaşındaki çocuk, alkol diye 5 bardak dezenfektan içince hayatını kaybetti 11 yaşındaki çocuk, alkol diye 5 bardak dezenfektan içince hayatını kaybetti         
20:27
Sapık komşu, 5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup valize koymaya çalışmış Sapık komşu, 5 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunup valize koymaya çalışmış         
19:20
Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı         
18:42
Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu şehir Bartın'da denetimler arttı Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu şehir Bartın'da denetimler arttı         
17:28
Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi         
16:54
Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar         
16:19
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Roman Neustadter, Türkiye'ye geri dönmek istiyor         
14:48
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Şehzadelerin tedavi edildiği topraklarda şifayı buldu! Yatalak olarak geldiği mahallenin muhtarı oldu Şehzadelerin tedavi edildiği topraklarda şifayı buldu! Yatalak olarak geldiği mahallenin muhtarı oldu         
10:56
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Anadolu'nun ilk umumi helası, müze olacak Anadolu'nun ilk umumi helası, müze olacak         
08:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 20:47:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Fransa'da Başbakan Castex'e "salgın sürecini yönetemediği" gerekçesiyle suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei