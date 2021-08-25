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FRANSA'DA ÇOCUKLARININ OLMAYACAĞI SÖYLENDİ, DİYARBAKIR'DA İKİZ MÜJDESİ VERİLDİ - Son Dakika

FRANSA'DA ÇOCUKLARININ OLMAYACAĞI SÖYLENDİ, DİYARBAKIR'DA İKİZ MÜJDESİ VERİLDİ

25.08.2021 09:48

FRANSA'nın başkenti Paris'te yaşayan Vedat (38) ve Ruken Yıldız (32) çifti, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak için 5 yılda yaptıkları 8 denemeden de sonuç alamadı.

FRANSA'nın başkenti Paris'te yaşayan Vedat (38) ve Ruken Yıldız (32) çifti, tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak için 5 yılda yaptıkları 8 denemeden de sonuç alamadı. Diyarbakır'da özel bir hastanenin kliniğine gelen çift, akupuntur ve bitkisel tedavi yönteminin ardından şimdi doğacak ikizlerini dört gözle bekliyor. Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, Fransa'da çocuğun olamayacağını tedaviden vazgeçmeleri gerektiği yönünde hastaya söylenmiş. Bize umutsuz bir şekilde geldi. Bugün ultrasonla gördük, hastada ikiz gebelik var dedi.

Paris'te yaşayan, 7 yıllık evli Vedat ve Ruken Yıldız çiftçi, doğal yollarla çocuk sahibi olamayınca tüp bebek yöntemine başvurdu. Geçen süre içerisinde 8 kez tüp bebek denemesi yapan çift, sonuç alamadı. Paris'teki hekimler çifte, çocuk sahibi olamayacakları ve tedaviden vazgeçmeleri gerektiğini söyledi. Yıldız çifti bu kez sosyal medya üzerinden Diyarbakır'da özel bir hastanenin kliniğinde görevli Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer'e ulaştı. Hastayla iletişim kuran Prof. Dr. Çoksüer, tedavi sürecini başlattı. Çoksüer, Paris'ten gelen Yıldız çiftine akupuntur ve bitkisel yöntem uyguladı. Yıldız çifti, kontrole geldikleri gün 5 haftalık ikiz bebek beklediklerini öğrendi.

'HASTADAKİ MATEM HAVASI BAYRAM HAVASINA DÖNÜŞTÜ'

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hastayla ilgili süreci şöyle anlattı

Hastayı değerlendirdiğimizde 8 defa tüp bebek denemesi yapılmış. Kese görme durumu olmamış. İlk geldiğinde bize, birçok yere başvurmuş ve tükenmiş durumdaydı. Fransa'da çocuğun olamayacağını tedaviden vazgeçmeleri gerektiği yönünde hastaya söylenmiş. Bize umutsuz bir şekilde geldi. Bu hastaya direkt tüp bebek uygulamasına başlamadık. Hastaya fitoterapi yani bitkisel terapili hem rahim duvarını güçlendirmek hem de yumurtaların kalitesini artırmak için uyguladığımız bir tedavi. Bunu uyguladık. İkincisi de bu hastaya akupunktur uygulaması yaptık. Artık kendi kliniğimizde tüp bebek hastalarıyla çocuk sahibi olmak isteyenlere rutin olarak uyguluyoruz. Biz hastaya bu tür uygulamayı yaparken hasta çok umutsuzdu. 'Gerçekten de devam edeyim mi' diye, yarıda bırakma noktasında 3 defa bize bu şekilde söyledi. O kadar umutsuz hale gelmişti ki artık tedaviyi ailesinin zoruyla ve telkinleriyle devam ettirdi. Tüp bebek tedavisi sonuçlandırılıncaya kadar iki tane embriyo transferimiz oldu. En iyi birinci kalite embriyo oluşturduk. Bu tedaviler hem embriyonun hem de yumurtanın kalitesini artırıyor hem de bu tutunma gücünü artırıyor. 12'nci güne kadar, sonra test yaptık. Gebelik düzeyleri yüksek geldi. Hasta gözlerine inanamadı. Daha önce bu şekilde yüksek bir düzeylerle karşılaşmamış böyle bir şey de görmemiş. Bugün ultrasonla gördük, hastada ikiz gebelik var. İki gebelik kesesi var, 5 haftalık sağlıklı bir gebelik kesesini gördük ve bu hastada müthiş bir mutluluk anı oldu. İkisinde de duygusal anlar oldu. Mutluluk gözyaşları oldu, hastada daha önceki matem havası bayram havasına dönüştü. Bizim mesleğimiz adına bizleri mutlu eden anlardan bir tanesi. Özellikle yurt dışından gelip özellikle tedavide sonuç alması bizi müthiş derecede mutlu etti.

'İKİ ÇOCUĞUMUZ OLACAK İNŞALLAH'

5 haftalık gebe olduğunu öğrenen Ruken Yıldız ise, Türkiye'ye geldik, internette araştırdım. Sosyal medyadan hocayı gördüm. Öyle takip ettik, buraya gelmeye karar verdik. İki çocuğumuz olacak inşallah. Mutluluk hissediyorum dedi.

'ALLAH BU DUYGUYU VE UMUDU YAŞAMAK İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN'

Vedat Yıldız ise Fransa'nın en ünlü hastanelerine gittiklerini ve sayısız denemeler yaptıklarını belirterek, Artık her şeyi unuttum. Kendimce artık tedavileri saymamaya çalışıyordum. Epey bir deneme süreci oldu, hastanede yattı. 4-5 yıl tedavilerden geçtik. Sonra eşimle konuştuk, Türkiye'de yapalım diye. Sürekli ailem telefonla gelin buradaki doktorlara bakalım, dedi. Allah bu duyguyu ve umudu yaşamak isteyen herkese nasip etsin. İnşallah bizim de tamamına erer. İnşallah ikizimiz olacak diye konuştu.

FRANSA'DA ÇOCUKLARININ OLMAYACAĞI SÖYLENDİ, DİYARBAKIR'DA İKİZ MÜJDESİ VERİLDİ
FRANSA'DA ÇOCUKLARININ OLMAYACAĞI SÖYLENDİ, DİYARBAKIR'DA İKİZ MÜJDESİ VERİLDİ
FRANSA'DA ÇOCUKLARININ OLMAYACAĞI SÖYLENDİ, DİYARBAKIR'DA İKİZ MÜJDESİ VERİLDİ
FRANSA'DA ÇOCUKLARININ OLMAYACAĞI SÖYLENDİ, DİYARBAKIR'DA İKİZ MÜJDESİ VERİLDİ
FRANSA'DA ÇOCUKLARININ OLMAYACAĞI SÖYLENDİ, DİYARBAKIR'DA İKİZ MÜJDESİ VERİLDİ
FRANSA'DA ÇOCUKLARININ OLMAYACAĞI SÖYLENDİ, DİYARBAKIR'DA İKİZ MÜJDESİ VERİLDİ

Diyarbakır, Fransa, Paris, Bebek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FRANSA'DA ÇOCUKLARININ OLMAYACAĞI SÖYLENDİ, DİYARBAKIR'DA İKİZ MÜJDESİ VERİLDİ - Son Dakika


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