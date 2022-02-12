Son dakika: Fransa'da evlilik oranı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyesinde - Son Dakika

Fransa'da son verilere göre, Kovid-19 salgınının etkisiyle evlilik oranı yüzde 31,2 azalarak İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Fransız Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE) verilerine göre, ülkede 2020'de 154 bin 600 evlilik yapıldı.

Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle, 2020'de mart ortasından mayıs ortasına kadarki ilk kapanma sürecinde ülkede sadece 538 evlilik gerçekleşti.

Öte yandan 2020 yılının mayıs ayı ortasında evlilik törenlerine yönelik kısıtlamalar hafifletilse de 2019'da 17 Mart'tan 10 Mayıs'a kadar olan 25 bin evliliğin aksine 2020'nin aynı döneminde yalnız 713 evlilik oldu.

Ülkede evlilik yaş ortalaması da yükseldi

Fransa'da 20 yıldır evlilik oranını düşüşte olsa da, INSEE araştırması Kovid-19'un sosyal hayata olumsuz etkileri nedeniyle ülkenin salgın döneminde bu oranın 2019-2020'de yüzde 31,2'lik düşüşle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en sert düşüşü yaşadığını gösterdi.

2020'de bir önceki yıla göre kadınlarda evlilik yaşı ortalaması 36,3'ten 36,7'ye çıkarken, erkeklerde bu ortalama 38,8'den 39,3'e yükseldi.