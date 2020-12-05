Son dakika haber: Fransa'da güvenlik yasası karşıtı protestoda şiddet olayları patlak verdi: 22 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber: Fransa'da güvenlik yasası karşıtı protestoda şiddet olayları patlak verdi: 22 gözaltı

05.12.2020 20:17

Son dakika haberine göre Fransa'nın başkenti Paris'te güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayınlanmasının yasaklanmasını içeren güvenlik yasa tasarısına karşı gerçekleştirilen protestoda araçlar ateşe verilirken, dükkanlar hedef alındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayınlanmasının yasaklanmasını içeren güvenlik yasa tasarısına karşı gerçekleştirilen protestoda araçlar ateşe verilirken, dükkanlar hedef alındı. Polisin müdahale ettiği protestolarda 22 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da hükümetin çıkarmak istediği kapsamlı güvenlik yasasına karşı tepkiler şiddetini giderek arttırıyor. Başkent Paris'te güvenlik yasasına karşı çıkan binlerce kişi sokaklara döküldü. Sendika ve derneklerin çağrısıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, Valiliğin gösteri izni verdiği dar caddelerde göstericiler ile polis zaman zaman karşı karşı karşıya geldi. Yürüyüşün başlamasıyla birlikte gösteri izninin verilmediği caddelere girmeye çalışan protestocularla polis arasında tansiyon yükseldi.

Paris'in 20. bölgesindeki Gambetta Caddesi'nde bulunan araçları ateşe vererek bankamatikleri tahrip eden protestocular, iş yerlerinin de vitrinlerini kırdı. Paris polisi şiddet olaylarına göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederken, göstericiler inşaat alanında aldıkları demir çubuklarla polise karşı harekete geçti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şiddet olaylarına karışan 22 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerinin normal olarak şiddet yanlısı göstericilere karşı harekete geçmiş olduğunu" ifade etti.

(Tansu Sarıtaylı/İHA)

Son dakika haber: Fransa'da güvenlik yasası karşıtı protestoda şiddet olayları patlak verdi: 22 gözaltı
Son dakika haber: Fransa'da güvenlik yasası karşıtı protestoda şiddet olayları patlak verdi: 22 gözaltı
Son dakika haber: Fransa'da güvenlik yasası karşıtı protestoda şiddet olayları patlak verdi: 22 gözaltı
Son dakika haber: Fransa'da güvenlik yasası karşıtı protestoda şiddet olayları patlak verdi: 22 gözaltı
Son dakika haber: Fransa'da güvenlik yasası karşıtı protestoda şiddet olayları patlak verdi: 22 gözaltı
Son dakika haber: Fransa'da güvenlik yasası karşıtı protestoda şiddet olayları patlak verdi: 22 gözaltı
Son dakika haber: Fransa'da güvenlik yasası karşıtı protestoda şiddet olayları patlak verdi: 22 gözaltı
Son dakika haber: Fransa'da güvenlik yasası karşıtı protestoda şiddet olayları patlak verdi: 22 gözaltı
Son dakika haber: Fransa'da güvenlik yasası karşıtı protestoda şiddet olayları patlak verdi: 22 gözaltı
Son dakika haber: Fransa'da güvenlik yasası karşıtı protestoda şiddet olayları patlak verdi: 22 gözaltı
Son dakika haber: Fransa'da güvenlik yasası karşıtı protestoda şiddet olayları patlak verdi: 22 gözaltı
Son dakika haber: Fransa'da güvenlik yasası karşıtı protestoda şiddet olayları patlak verdi: 22 gözaltı
Son dakika haber: Fransa'da güvenlik yasası karşıtı protestoda şiddet olayları patlak verdi: 22 gözaltı
Son dakika haber: Fransa'da güvenlik yasası karşıtı protestoda şiddet olayları patlak verdi: 22 gözaltı
Son dakika haber: Fransa'da güvenlik yasası karşıtı protestoda şiddet olayları patlak verdi: 22 gözaltı
Son dakika haber: Fransa'da güvenlik yasası karşıtı protestoda şiddet olayları patlak verdi: 22 gözaltı
Son dakika haber: Fransa'da güvenlik yasası karşıtı protestoda şiddet olayları patlak verdi: 22 gözaltı

Fransa, Şiddet, Ateşe, Paris, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Fransa'da güvenlik yasası karşıtı protestoda şiddet olayları patlak verdi: 22 gözaltı - Son Dakika


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