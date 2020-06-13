Son dakika! - Fransa'da ırkçılık karşıtı gösteriler devam ediyor - Son Dakika

- Fransa'da ırkçılık karşıtı gösteriler devam ediyor

PARİS - Fransa'nın birçok kentinde artan ırkçılığa ve polis şiddetine karşı yapılan gösteriler devam ediyor.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar Avrupa'da devam ediyor. Fransa'nın başkenti Paris başta olmak üzere Lyon, Marsilya, Lille ve Montpelier gibi büyük kentlerde binlerce kişi bir araya gelerek, ülkede artan ırkçılığı ve polis şiddetini protesto etti. Paris'teki göstericiler Republique Meydanı'nda toplanırken, Floyd'un yanı sıra 2016 yılında polis aracında hayatını kaybeden 24 yaşındaki siyahi genç Adama Traore'yi de andı. Protestocular, "Adam Traore için adalet" şeklinde sloganlar attı. Polis, başkentteki gösterilerde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, meydanın çevresine çelik bariyerler kurarken, bazı sokak başlarını ise TOMA'lar ile kapattı. Protestocular, polise gösteriler için izin aldıklarını belirterek, Republique Meydanı'ndan Opera Meydanı'na yürümek istedi. Polis, yürüyüşe izin vermedi. Meydanın çevresinde bulunan iş yerleri ise güvenlik gerekçesi ile kapatıldı.