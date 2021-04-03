Son dakika! Fransa'da korkutan patlama - Son Dakika

Son dakika! Fransa'da korkutan patlama
03.04.2021 09:17
Son dakika habere göre Fransa'nın Lyon kentinde bir binada meydana gelen patlama sonucu çatı katını alevler sardı.
Fransa'nın Lyon kentinde bir binada meydana gelen patlama sonucu çatı katını alevler sardı.
Fransa'nın Lyon kentinin kuzeydoğusunda bulunan Vaul-en-Velin'de bir binada patlama meydana geldi. İnşaat halindeki binadaki patlamada çatı katını alevler sardı. Yerel saat ile 16.15'te meydana gelen patlamada ölen veya yaralanan olmadığı Valilik tarafından açıklandı. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi. Kent sakinlerini korkutan patlama yürekleri ağıza getirdi.
Öte yandan patlamanın altı katlı binanın en üst katında meydana geldiği açıklanırken, söz konusu binanın 2005 yılından bu yana inşaatının devam ettiği ve 600 dairelik bir proje olduğu öğrenildi.
-İHA-
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