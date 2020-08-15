Son Dakika | Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 409'a yükseldi - Son Dakika

Son Dakika | Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 409'a yükseldi

Son dakika haberi: Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 409'a çıktı.

Son Dakika | Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 409'a yükseldi, System.String[]

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 409'a çıktı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 310 artışla 238 bin 169'a yükseldi.

Hastanelerde 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 409'a ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 376'sı yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 857 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, salgının seyri kötüleşmeye devam ediyor.

Ülkede günlük vaka sayısı uzun aradan sonra ilk kez 3 bini geçti.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 22:47

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 409'a yükseldi - Son Dakika
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