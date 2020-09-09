Son dakika! Fransa'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor - Son Dakika

Son dakika! Fransa'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor

Gelen son dakika haberine göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 577 vaka görüldü.

Son dakika! Fransa'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor, System.String[]

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 8 bin 577 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede günlük vaka sayısındaki artış sürüyor.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 577 artışla 344 bin 101'e yükseldi. Hastanelerde 30 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 30 bin 794'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 599'u yoğun bakımda olmak üzere 5 bin 3 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 88 bin 524 oldu.

Ülkede yoğun bakımda bulunanların sayısı artmaya devam ederken, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 5,2 olarak belirlenmişti.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 21:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Fransa'da Kovid-19 vaka sayısındaki artış sürüyor - Son Dakika

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