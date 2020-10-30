Son Dakika | Fransa'da Kovid-19 vakası son 24 saatte 47 bin 637 arttı - Son Dakika

Son Dakika | Fransa'da Kovid-19 vakası son 24 saatte 47 bin 637 arttı

30.10.2020 00:19
Son Dakika | Fransa'da Kovid-19 vakası son 24 saatte 47 bin 637 arttı, System.String[]

Son dakika haberine göre Fransa'da son 24 saatte 47 bin 637 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Fransa'da son 24 saatte 47 bin 637 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 250 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 36 bin 20'ye ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 47 bin 637 artışla 1 milyon 282 bin 769'a yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 156'sı yoğun bakımda olmak üzere, 21 bin 183 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1369 artışla 115 bin 287'ye çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 19,4'e ulaştı.

Fransa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Fransa'da Kovid-19 vakası son 24 saatte 47 bin 637 arttı - Son Dakika

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