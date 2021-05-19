Son dakika: Fransa'da polisler, meslektaşları Eric Masson'un öldürülmesini protesto etti

Son dakika gündem haberine göre Fransa'nın başkenti Paris'te polisler, meslektaşları Eric Masson'un öldürülmesini protesto ederek, daha fazla koruma istedi.

Fransa'nın başkenti Paris'te polisler, meslektaşları Eric Masson'un öldürülmesini protesto ederek, daha fazla koruma istedi. Ulusal Meclisin önünde toplanan çok sayıda polis, hükümetin sosyal problemleri çözmedeki başarısızlığının polislerin işlerini zorlaştırdığını öne sürdü. Protestocular, polise karşı şiddete daha sert yaptırımlar, hükümlülere daha fazla ceza uygulanmasını istedi. Polis Sendikaları Birliği Genel Sekreteri Fabien Vanhemerlryck, yaptığı konuşmada, polise çıkarılan sorunun "adaletin yokluğu" anlamına geldiğini savundu. İçişleri Bakanı da gösteriye katıldı Polislere destek için gösteriye katılan İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, konuşmalardan önce alanı terk etti. Darmanin alandan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, polisleri desteklemesinin normal olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı ayrıca, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görev süresi boyunca 10 bin polis ve jandarma alımı sözü verdiğini anımsattı. Polis sendikaları, iki hafta önce polis memuru Eric Masson'un öldürülmesinin ardından protesto çağrısı yapmıştı. Organizatörlere göre gösteriye 35 binden fazla kişi katıldı.

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