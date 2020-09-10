Son dakika... Fransa'da son 24 saatte 9 bin 843 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 9 bin 843 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 353 bin 944'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 9 bin 843 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 353 bin 944'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 88 bin 524 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 30 bin 813 olduğu aktarıldı.