Son dakika... Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 157 ölüm - Son Dakika

Son dakika... Fransa'da son 24 saatte korona virüsten 157 ölüm
02.01.2021 23:32
Son dakika gelişmesine göre Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 157 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 64 bin 921'e ulaştı.
Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 157 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 64 bin 921'e ulaştı.
Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 466 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 2 milyon 643 bin 239'a ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 157 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybı sayısının da 64 bin 921'e yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 142 yoğun bakımda olmak üzere toplam 7 bin 380 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü belirtildi.
(Özlem Kaplan/İHA)
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