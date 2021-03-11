Son dakika! Fransa'da toplu taşıma araçlarına, maske kullanımını kontrol etmek için kameralar yerleştirilecek - Son Dakika

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarında maske kullanımını kontrol etmek için yolcular bir yıl süreyle kameralarla izlenecek.

Resmi gazetede yayımlanan kararnameyle toplu taşıma araçlarına, zorunlu maske kullanımını kontrol etmek için kameralar yerleştirilecek.

Uygulamanın maske kullanmayan yolcuları belirleyip ceza kesmeyi değil, buna ilişkin istatistik oluşturmayı hedeflediği belirtildi.

Fransa'da toplu taşıma araçlarında maske kullanımı zorunlu tutuluyor, bu kurala uymayanlara 135 avro ceza veriliyor.