Son Dakika | Fransa'daki orman yangınlarında 19 bin 300 hektar alan kül oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Fransa'daki orman yangınlarında 19 bin 300 hektar alan kül oldu

19.07.2022 15:44
Son Dakika | Fransa'daki orman yangınlarında 19 bin 300 hektar alan kül oldu

Son dakika haberler... Fransa'nın güneyinde devam eden orman yangınlarında 19 bin 300 hektarlık alan zarar gördü.

Fransa'nın güneyinde devam eden orman yangınlarında 19 bin 300 hektarlık alan zarar gördü.

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasının yol açtığı orman yangınları sürüyor. Fransa'nın güneybatısındaki Gironde bölgesinde devam eden orman yangınları halen kontrol altına alınamadı. Arcachon Körfezi bölgesindeki La Teste-de-Buch'ta yer alan Dune du Pilat yakınlarındaki yangında şu ana kadar 6 bin 500, Landiras kasabasında ise 12 bin 800 hektar alan küle döndü. Toplam 34 bin kişi tahliye edilirken, 9 uçak ve bin 700 itfaiyeciyle alevlere müdahale sürüyor. - PARİS

YORUMLAR
500
Fransa'daki orman yangınları 6'ıncı gününde: 14 bin hektar alan yandı Fransa'daki orman yangınları 6'ıncı gününde: 14 bin hektar alan yandı Fransa'daki orman yangınları 6'ıncı gününde: 14 bin hektar alan yandı Fransa'daki orman yangınları 6'ıncı gününde: 14 bin hektar alan yandı Fransa'daki orman yangının bilançosu ağır oldu! 7 bin 300 hektar arazi kül oldu Fransa'daki orman yangının bilançosu ağır oldu! 7 bin 300 hektar arazi kül oldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Fransa'daki orman yangınlarında 19 bin 300 hektar alan kül oldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:39 Okulun tuvaletine giren Puma, öğrenciye korku anlar yaşattı
15:36 Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
15:28 Düğünde facia! Maganda kurşunu gelini öldürdü
15:25 Pınar Altuğ'dan iddialı poz! Teknede amuda kalktığı pozu paylaştı
15:14 Mansur Yavaş'dan Behzat Ç. paylaşımı: 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz
15:10 Hamaney, terör örgütü PKK/YPG'ye yapılacak operasyona karşı çıktı: Türkiye'nin olası Suriye harekatı bölgeyi istikrarsızlaştırır
14:53 Tanker sürücüsünün çölün ortasında baygın bulduğu deveye pet şişeyle su içirmesi sosyal medyada beğeni topladı
14:40 "Şişmansın git" diyen hoşlandığı çocuğu yaşadığı dönüşümle pişman etti
14:39 İspanyol basınından ilginç iddia! Ronaldo, cinsel organını büyütmek için botoks yaptırmış
14:36 Kasabasını korumak isteyen adam az kalsın canından oluyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 15:47:59. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Fransa'daki orman yangınlarında 19 bin 300 hektar alan kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement