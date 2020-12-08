Son Dakika | Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye rüşvetten hapis istemi
08.12.2020 22:14
Son dakika haberleri: Fransa'da savcılar, hakkında soruşturma başlatılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi için bir hakime rüşvet vermekle suçladı.
Fransa'da savcılar, hakkında soruşturma başlatılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi için bir hakime rüşvet vermekle suçladı. Savcılar suçlamalar kapsamında Sarkozy için 4 yıla kadar hapis cezası istedi.
Fransa'da hakkında soruşturma başlatılan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy (65) için 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılar, Sarkozy'nin bir hakime rüşvet vermekle suçlandığını açıkladı. Sarkoyz'nin ise hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını reddettiği ifade edildi. Sarkozy, hakkında 5 yıl süren ön soruşturmanın ardından 21 Mart 2018'de başkent Paris'te gözaltına alınmıştı.
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