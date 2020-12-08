Fransa'da savcılar, hakkında soruşturma başlatılan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'yi için bir hakime rüşvet vermekle suçladı. Savcılar suçlamalar kapsamında Sarkozy için 4 yıla kadar hapis cezası istedi.

Fransa'da hakkında soruşturma başlatılan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy (65) için 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Savcılar, Sarkozy'nin bir hakime rüşvet vermekle suçlandığını açıkladı. Sarkoyz'nin ise hakkındaki yolsuzluk suçlamalarını reddettiği ifade edildi. Sarkozy, hakkında 5 yıl süren ön soruşturmanın ardından 21 Mart 2018'de başkent Paris'te gözaltına alınmıştı.