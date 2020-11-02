Son dakika: Fransa İçişleri Bakanı Darmanin, Tunus ve Cezayir'i ziyaret edecek - Son Dakika

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, güvenlik konularını ele almak amacıyla Tunus ve Cezayir'e ziyaret gerçekleştirecek.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, gelecek günlerde Tunus ve Cezayir'e gideceğini açıkladı. Ziyaret tarihi henüz açıklanmazken güvenlik konuları, terörizme karşı verilen mücadele, göçmenlik gibi konuların ele alınacağını açıklandı. Elysee Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Darmanin'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından görevlendirildiği bildirildi.

Ziyaretin geçtiğimiz hafta Nice kentindeki Notre-Dame Kilisesi yakınlarında gerçekleştirilen bıçaklı saldırının ardından gerçekleştirilmesi dikkat çekti. Saldırının ardından 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden birinin 21 yaşında Tunus asıllı olduğunu açıklanmıştı. Polis, Tunuslu saldırgana yardım edip edilmediğini hala araştırıyor. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti. - PARİS