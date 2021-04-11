Son dakika... Fransa İçişleri Bakanı: "Müslüman karşıtı eylemler, (Fransa) cumhuriyetine karşı yapılmış eylemlerdir" - Son Dakika

Son dakika... Fransa İçişleri Bakanı: "Müslüman karşıtı eylemler, (Fransa) cumhuriyetine karşı yapılmış eylemlerdir"

11.04.2021 22:29
Son dakika... Fransa İçişleri Bakanı:

Edinilen son dakika haberine göre Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Rennes'deki caminin duvarına İslam karşıtı yazıların yazılmasına ilişkin, "Müslüman karşıtı eylemler, (Fransa) cumhuriyetine karşı yapılmış eylemlerdir.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Rennes'deki caminin duvarına İslam karşıtı yazıların yazılmasına ilişkin, "Müslüman karşıtı eylemler, (Fransa) cumhuriyetine karşı yapılmış eylemlerdir." dedi.

Darmanin, duvarına İslam karşıtı yazıların yazıldığı Rennes'deki İbni Sina Camisi'ni ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin, camiye yönelik saldırıyı "iğrenç" olarak nitelendirdiğini ifade eden Darmanin, caminin duvarına yazılan yazıların Müslümanlara ve Fransa'ya hakaret olduğunu belirtti.

Darmanin, "Müslüman karşıtı eylemler, (Fransa) cumhuriyetine karşı yapılmış eylemlerdir."

Bu olayın ramazan ayının başlamasına 2 gün kala gerçekleştiğine dikkati çeken Darmanin, 9 Nisan'da ülkedeki valilere "camilerin güvenliğini sağlama" talimatı verdiğini kaydetti.

Soruşturma başlatılmıştı

Rennes'deki caminin duvarına Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli yazı dahil İslam karşıtı yazılar yazılmış ve haç çizilmiş, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Caminin duvarına yazılan yazılardan biri "EELV=Hain" oldu. Bunun Fransa İslam Toplumu Milli Görüşe (CIMG) bağlı Eyüp Sultan Camisi'nin inşaatı için para yardımı kararı alan Yeşiller Partisine (EELV) yönelik bir tepki olduğu ifade edilmişti.

EELV'den olan Strasbourg Belediyesi, kentte yapımı devam eden Eyüp Sultan Camisi'nin inşaatı için 2 milyon 563 bin 999 avro yardım kararı almıştı.

Darmanin, belediyenin kararına tepki göstererek, "Strasbourg Belediyesi, 'Fransa İslamı Prensipler Tüzüğü'nü imzalamayı reddeden ve siyasi İslam'ı savunan bir federasyonca desteklenen bir camiyi finanse ediyor. Umarım bir an önce herkes gözlerini açar, ayrılıkçı yasası onaylanır ve yürürlüğe girer." ifadesini kullanmıştı.

Fransa'nın Nantes kentindeki Arrahma Camisi de 9 Nisan gecesi kundaklanmıştı.

Hükümet, Ekim 2020'de bir öğretmenin öldürülmesinin ardından Darmanin'in öncülüğünde Müslümanlara ait birçok sivil toplum kuruluşunu feshetmişti.

Süleyman Soylu, Müslüman, Fransa, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Fransa İçişleri Bakanı: 'Müslüman karşıtı eylemler, (Fransa) cumhuriyetine karşı yapılmış eylemlerdir' - Son Dakika


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